Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, transfer dönemi sonunüa kadar 5-6 oyuncuyla anlaşmayı planlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 2022-23 sezonu için çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ı kadrosuna dahil ederken, Portekizli futbolcu Sergio Oliveira ile de anlaştı. Transfer dönemi sonuna kadar takıma yapılacak takviyeler için mesai harcanarak 5-6 oyuncunun daha ekibe dahil edilmesi hedefleniyor. Sarı-kırmızılılarda Marcao'nun ayrılmasının ardından stoper bölgesi, ön libero, forvet arkası ve santrfor transferi üzerine yoğunlaşıldı. Defans hattı için Alman futbolcu Jerome Boateng ve sarı-kırmızılı eski futbolcu Jason Denayer'in ismi listede yer alırken, ön libero için Paris Saint Germain forma giyen Senegalli futbolcu Idrissa Gueye liste başında bulunuyor. Listede yer alan isimler için yoğun çaba gösteren sarı-kırmızılı kulüp, Portekizli William Carvalho ile de görüşmelerine devam ediyor.