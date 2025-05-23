Galatasaray'da Transfer Çalışmaları Hız Kazanıyor

Galatasaray'da Transfer Çalışmaları Hız Kazanıyor
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2024-2025 sezonunun 36. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak kadro planlamasında önemli adımlar attı. Yunus Akgün ile yeni sözleşme, Barış Alper için yüksek bonservis beklenmesi, Osimhen'in durumu ve Zaniolo'nun kiralanması gündemde. Muslera ve Mertens için veda töreni düzenlenecek.

2024-2025 sezonunun 36'ncı haftasında şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılı ekipte kadro planlamasında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Demirören Haber Ajansı'nın ulaştığı bilgilere göre öne çıkan başlıklar şu şekilde;

YUNUS AKGÜN TAKIMDA KALIYOR

Galatasaray, genç futbolcusuyla 4 yıllık yeni sözleşme için anlaşma sağladı. Yıllık 2,3 milyon euro kazanması beklenen Yunus'un birkaç gün içinde resmi imzayı atacağı öğrenildi.

BARIŞ ALPER'DEN REKOR BONSERVİS BEKLENTİSİ

Sarı-kırmızılı kulüp, başarılı oyuncusu için 35 milyon euro talep ediyor. Devre arasında Premier Lig'den gelen 17 milyon euro'luk teklif geri çevrilmişti. Transferin yakın zamanda sonuçlanması bekleniyor.

OSİMHEN GALATASARAY'A YAKIN DEĞİL

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in Arap Yarımadası'ndan yaklaşık 40 milyon euro maaş teklifi aldığı belirtiliyor. Galatasaray da oyuncuya resmi teklif yaptı ancak transferin gerçekleşmesi beklenmiyor. Juventus, Osimhen'in peşini bırakmazken Fenerbahçe genç oyuncu için nabız yokladı.

ZANİOLO YENİDEN KİRALANACAK

Geçtiğimiz sezonu ACF Fiorentina'da kiralık geçiren İtalyan oyuncu, Galatasaray'a dönecek. Ancak kulübün planı, Zaniolo'yu yeniden kiralık olarak göndermek yönünde.

MUSLERA VE MERTENS'E VEDA

Galatasaray'ın iki önemli ismi, Fernando Muslera ve Dries Mertens için Başakşehir maçı sonrası özel bir veda töreni düzenlenecek. Her iki futbolcu da eşyalarını toplayarak ülkelerine dönecek. Muslera Uruguay'da 1 yıl daha futbol oynayacak. Ardından ülkesinde satın aldığı kulüp ile yakından ilgilenecek. Galatasaray ile bağlarını koparmayacak ve Sarı-kırmızılı kulübe genç futbolcular önerecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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