Galatasaray'da Torrent tek tek isimleri saydı! İşte Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek futbolcular

Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Katalan hoca, Fenerbahçe derbisinde Mostafa Mohamed ve Feghouli'nin oynayamayacağını ifade etti.

Domenec Torrent'in açıklamaları şöyle:

"KENDİLERİNİ MİLLİ TAKIMDA HİSSEDİYORLAR"

Oyuncuların başlangıcıyla ilgili memnunuz. Deneyimli olduğum için milli aralardan sonra ne olduğunu bilirim. Her zaman zor maçlar oynanır. Farklı çalışıyorlar, kendilerini milli takımda hissediyorlar. Milli takımdan sonra bu maça odaklanmanın ne kadar önemli olduğunu anlattık. Kerem Aktürkoğlu sakatlandı. Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed sakat döndü. Taylan Antalyalı ev Alexandur Cicaldau daha fazla oynayamayacaklarını belirterek değişiklik istediler.

"FENERBAHÇE'YE EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANACAĞIZ"

Sakatlıklara pazar günü bakacağız. Sonrasında Fenerbahçe'ye en iyi şekilde hazırlanacağız. Kimlerle oynayacağımızı bilmiyoruz ama en iyi şekilde oynayacağı. Mustafa Muhammed ve Sofine Feghouli'nin derbide oynama ihtimali yok.

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