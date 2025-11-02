Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
Galatasaray'da Okan Buruk'un ekibinde 'atletik performans antrenörü' olarak görev yapan Dursun Genç ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, Dursun Genç'in sözleşmesinin gerekçe belirtmeden Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne gelmemesi nedeniyle feshetti.
Trendyol Süper Lig'de 29 puan toplayarak lider durumda bulunan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.
DURSUN GENÇ İLE YOLLAR AYRILDI
Galatasaray'da uzun süredir teknik direktör Okan Buruk'un teknik ekibinde yer alan ve'atletik performans antrenörü' olarak görev yapan Dursun Genç'in görevine son verildi.
FESİH NEDENİ: TESİSLERE GELMİYOR
Öte yandan ayrılığın nedeni de ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı ekipte atletik performans antrenörü olarak görev yapan Dursun Genç'in yönetimden bazı isimlerle anlaşmazlık yaşamasının ardından 3 haftadır Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne gelmediği, bu doğrultuda raporsuz olarak antrenmanlara katılmaması nedeniyle sözleşmesinin feshedildiği öğrenildi.