Haberler

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'da Okan Buruk'un ekibinde 'atletik performans antrenörü' olarak görev yapan Dursun Genç ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, Dursun Genç'in sözleşmesinin gerekçe belirtmeden Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne gelmemesi nedeniyle feshetti.

  • Galatasaray'da atletik performans antrenörü Dursun Genç'in sözleşmesi feshedildi.
  • Dursun Genç, 3 haftadır antrenmanlara katılmadı ve tesislere gelmedi.
  • Sözleşme feshi, Dursun Genç'in raporsuz olarak antrenmanlara katılmaması nedeniyle gerçekleşti.

Trendyol Süper Lig'de 29 puan toplayarak lider durumda bulunan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

DURSUN GENÇ İLE YOLLAR AYRILDI

Galatasaray'da uzun süredir teknik direktör Okan Buruk'un teknik ekibinde yer alan ve'atletik performans antrenörü' olarak görev yapan Dursun Genç'in görevine son verildi.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

FESİH NEDENİ: TESİSLERE GELMİYOR

Öte yandan ayrılığın nedeni de ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı ekipte atletik performans antrenörü olarak görev yapan Dursun Genç'in yönetimden bazı isimlerle anlaşmazlık yaşamasının ardından 3 haftadır Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne gelmediği, bu doğrultuda raporsuz olarak antrenmanlara katılmaması nedeniyle sözleşmesinin feshedildiği öğrenildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
MİT gizliliğini kaldırdı! İşte 1940 yılında hazırlanan İngiliz Kemal raporu

MİT'ten 85 yıl sonra bir ilk! İngiliz Kemal raporunu yayımladılar
Merkez'in döviz listesine yeni para birimi eklendi

Merkez Bankası'nın döviz listesine yeni para birimi eklendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu

Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Komisyonun İmralı'da Öcalan'ı dinlemesi bekleniyor

Erdoğan'ın başdanışmanı olacakları yazdı! Dikkat çeken Öcalan detayı
Aziz Yıldırım, doğum gününü Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen ile beraber kutladı

Doğum günü derbiye denk gelen Aziz Yıldırım'dan bomba hareket
Türkiye'nin en borçlu ili Ankara oldu

Türkiye'nin en borçlu ili belli oldu! Zirvede bu kez İstanbul yok
Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu

Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
GENAR'dan çarpıcı anket! AK Parti ve CHP arasındaki fark çok düşük

GENAR'dan çarpıcı anket! AK Parti ve CHP arasındaki fark çok düşük
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü

İç savaşın alevlendiği ülkede 300 kadını istismar edip öldürdüler
Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi hayatını kaybetti

Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi feci şekilde can verdi
13 yaşındaki arkadaşını bıçaklayan çocuk için karar verildi

13 yaşındaki arkadaşını boynundan bıçaklayan çocuk için karar verildi
Vitor Pereira Premier Lig'den kovuldu

Premier Lig'den kovuldu
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya'ya nihayet teşhis konuldu
Beşiktaş'ta eski başkan Hasan Arat ve yönetimi ibra edilmedi

Kulüpten ihraç edilen Hasan Arat'a bir şok daha
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'yi küplere bindirecek 'nükleer' çıkışı

Pezeşkiyan'dan Trump'ı küplere bindirecek nükleer çıkışı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.