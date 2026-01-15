Galatasaray'da Singo ile veda kararı

Süper Lig devi Galatasaray, sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'dan 30 milyon euro karşılığında transfer ettiği Wilfried Singo için çarpıcı bir karar aldı.

SÜREKLİ SAKATLANMASI RAHATSIZ ETTİ

Sarı-kırmızılılara geldiği günden bu yana sürekli sakatlıklarla boğuşan Singo, yönetim ve teknik heyeti rahatsız etti. Bu doğrultuda yönetim ile bir görüşme yapan Okan Buruk, iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncunun satışına karşı olmayacağını dile getirdi.

30 MİLYON EURO GELİRSE DİREKT SATILACAK

Bu doğrultuda sarı-kırmızılı yönetim, Fildişili oyuncuyu satış listesine ekledi. Alınan karara göre Singo için 30 milyon euro değerinde bir teklif gelmesi halinde yollar kesin olarak ayrılacak.

İSMİ GEÇEN TAKIMLAR

Genç oyuncunun ismi son dönemde Serie A ekibi Inter ile başta olmak üzere birçok Premier Lig takımıyla da anılıyor.

İKİ İSİM TRANSFER EDİLECEK

Singo'nun takımdan ayrılması durumundaki transfer planı da belli oldu. Galatasaray, transfer dönemi kapanmadan önce sağ bek bölgesine biri yerli olmak üzere toplamda iki ismi kadrosuna katmak istiyor.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 10 maça çıkan Singo, bu maçlarda 583 dakika süre aldı ve 1 asistlik performans sergiledi.