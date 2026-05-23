Galatasaray Kulübünün seçimli olağan genel kurulu

Galatasaray Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda oy verme işlemi başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün 105. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurula Galatasaray Lisesi ev sahipliği yaparken, oy kullanılması için 12 sandık hazırlandı.

Yaklaşık 10 bin üyenin oy kullanma hakkı olduğu seçimde, sandıklar saat 15.00'te kapanacak.

Mevcut başkan Dursun Özbek'in tek aday olarak girdiği genel kurulda katılımın bin civarında olması bekleniyor.