Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi öncesi Ziyech depremi! Antrenmana çıkmadı
Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester United karşılaşması öncesi antrenmanda yer almadı. Faslı futbolcunun, dev karşılaşmada oynanması beklenmiyor.
Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, deplasmanda Manchester United'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda zorlu maç öncesi Hakim Ziyech antrenmana çıkmadı.
MANCHESTER UNITED'A KARŞI YOK
Galatasaray'da hafif sakatlığı bulunan Hakim Ziyech, Manchester United karşılaşması öncesi yapılan son antrenmanda yer almadı. Faslı futbolcunun, İngiliz ekibiyle salı günü oynanacak mücadelede forma giymesi beklenmiyor.
2 KEZ SKOR KATKISI VERDİ
Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla 3 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
Kaynak: Haberler.com / Spor