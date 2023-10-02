Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi öncesi Ziyech depremi! Antrenmana çıkmadı

Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, deplasmanda Manchester United'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda zorlu maç öncesi Hakim Ziyech antrenmana çıkmadı.

MANCHESTER UNITED'A KARŞI YOK

Galatasaray'da hafif sakatlığı bulunan Hakim Ziyech, Manchester United karşılaşması öncesi yapılan son antrenmanda yer almadı. Faslı futbolcunun, İngiliz ekibiyle salı günü oynanacak mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

2 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla 3 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.