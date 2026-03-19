Galatasaray'dan Osimhen ve Lang'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Galatasaray, Liverpool ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sakatlanan Victor Osimhen'in sağ ön kolunda kırık tespit edildiğini, Noa Lang'ın ise sağ baş parmağında ciddi bir kesik olduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü karşılaşmanın ikinci yarısında oynatılmadı. Maç sonrasında sağlık ekibimizin denetiminde hastanede yapılan kontrolde futbolcumuzun sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçı yapıldı. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında ameliyat konusundaki karar önümüzdeki günlerde verilecektir.

Aynı mücadelenin ikinci yarısında yaralanma yaşayan futbolcumuz Noa Lang'ın sağ baş parmağında ciddi bir kesik oldu ve maç sonrasında Liverpool'da önümüzdeki saatlerde sağlık ekibimizin katılacağı bir operasyona alınması planlandı" denildi. - İSTANBUL

