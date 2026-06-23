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Galatasaray'da iki isimle yollar ayrıldı

Galatasaray'da iki isimle yollar ayrıldı
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Galatasaray Basketbol Takımı, John Petrucelli ve Boogie Ellis ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Galatasaray Basketbol Takımı'nda, John Petrucelli ve Boogie Ellis ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açaıklamada, "2025-2026 sezonunda takımımıza katılan oyuncularımız John Petrucelli ve Boogie Ellis'e emekleri için teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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