Galatasaray'da Morata'dan sonra bir ayrılık daha! Takımdan yollandı

Süper Lig'in sezon 3 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da dış ve iç transferde çalışmalar tam gaz sürüyor.

BİR AYRILIK DAHA

Daha önce Frankowski, Kerem Demirbay, Fernando Muslera, Dries Mertens, Halil Dervişoğlu, Taylan Antalyalı, Mathias Ross, Baran Aksaka, Baran Demiroğlu, Atakan Ordu ve son olarak Alvaro Morata ile vedalaşan Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşandı.

ALİ YEŞİLYURT, YALOVA FK'YA KİRALANDI

Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray, 20 yaşındaki stoperi Ali Yeşilyurt'u TFF 3. Lig ekiplerinden Yalova FK'ya kiraladı. Genç stoperin bugün Yalova'ya giderek resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.