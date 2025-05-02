Galatasaray'da Mauro Icardi krizi: Yönetimden şok karar

Süper Lig devi Galatasaray'da Mauro Icardi krizi yaşanıyor. Sene başında Avrupa Ligi'nde Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan ve taraftarların bir an önce geri dönmesini beklediği yıldız golcü hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

"YÖNETİMİN SABRI TAŞTI" İDDİASI

Galatasaray'ın sezon başında Avrupa Ligi'nde oynadığı Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından dört gözle geri dönmesi beklenirken, yıldız oyuncu için Arjantin basınından şok bir iddia ortaya atıldı.

Yaşadığı çalkantılı özel hayatıyla gündemden düşmeyen tecrübeli futbolcu yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatmıştı. Ülkesinde tedavi gören dünyaca ünlü yıldız için Arjantin basınından gazeteci Juan Etchegoyen, önemli bir iddia ortaya attı.

Gazeteciye göre Galatasaray, Icardi'nin durumundan sıkıldı. Kulübün Mauro'ya ülkeye dönmesi ve sahalara dönüş hazırlığı yapması yönünde uyarı verdiğini söyledi.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR

Etchegoyen iddialarına şunları ekledi: "Yaşadığı çatışmaların ve medyada boy göstermesinin Türk yönetiminin sabrını tükettiğini ve kendisinin sakatlığından kurtulmasını sabırla beklediklerini belirtti. Duyduğum kadarıyla, Mauro Icardi önümüzdeki birkaç gün içinde İstanbul'a dönmezse, sözleşmesini feshetmekle tehdit ediyorlar. Öte yandan gazeteci Galatasaray'ın ikinci başkanı İbrahim Hatipoğlu'nun Icardi için bir toplantı düzenlediğini ve toplantıda sesini yükselterek oyuncu konusunda kararın verilmesi gerektiğini söylediğini belirtti.