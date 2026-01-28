Haberler

Galatasaray'da Manchester City karşısında büyük sürpriz

Galatasaray'da Manchester City karşısında büyük sürpriz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi 8. haftasında oynanacak Manchester City deplasmanında Lucas Torreira'ya ilk 11'de şans vermedi.

  • Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester City deplasmanında Lucas Torreira'yı ilk 11'de oynatmadı.
  • Galatasaray'ın Manchester City deplasmanındaki ilk 11'inde Uğurcan Çakır, Rolland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen yer aldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında İngiltere temsilcisi Manchester City'ye konuk olacak.

GALATASARAY'IN 11'İNDE BÜYÜK SÜRPRİZ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester City'e karşı ilk 11'de büyük bir sürprize imza attı. Deneyimli hoca, Manchester City deplasmanında Lucas Torreira'ya ilk 11'de forma vermedi. Sarı-kırmızılıların orta sahasında Mario Lemina, İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara görev yapacak.

Galatasaray'da Manchester City karşısında büyük sürpriz

Manchester City deplasmanında Galatasaray'ın ilk 11'i:

Uğurcan Çakır, Rolland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
FED, faizi sabit bıraktı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz

ABD Türkiye'nin komşusunu böyle tehdit etti: Menzilde 40 bin asker var
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...

AK Partili vekilden emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

26 ilde yapılan 'Kim cumhurbaşkanı olsun?' anketi: Arada 15 puan fark var

26 ilde yapılan "Kim cumhurbaşkanı olsun" anketi: Arada 15 puan fark var
Chelsea'de Raheem Sterling'in sözleşmesi feshedildi

Şu anda boşta! Dünyaca ünlü futbolcunun sözleşmesi feshedildi
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Manchester City'i destekleyen İngiliz çocuklar, Galatasaray marşı söyledi

İngiliz çocuklar, Galatasaray maçı öncesi öyle bir şey yaptı ki...
26 ilde yapılan 'Kim cumhurbaşkanı olsun?' anketi: Arada 15 puan fark var

26 ilde yapılan "Kim cumhurbaşkanı olsun" anketi: Arada 15 puan fark var
İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor

İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor
Ilias Charalambus'tan Fenerbahçe için dikkat çekici sözler

Fenerbahçe için neler dedi neler