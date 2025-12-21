Galatasaray'da Lucas Torreira cezalı duruma düştü
Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Yıldız oyuncu, Gaziantep FK ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.
- Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, Kasımpaşa maçında aldığı sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.
- Lucas Torreira, Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynayacağı maçta oynamayacak.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında lider Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-0'lık skorla yendi.
TORREIRA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Sarı-kırmızılılara sarı kart sınırında bulunan Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'dan kötü haber geldi. Müsabakanın 68. dakikasında orta sahada Kasımpaşalı futbolcu Kubilay Kanatsızkuş'a yaptığı hareket sonrasında hakem Alper Akarsu, Torreira'ya sarı kart gösterdi.
GAZİANTEP FK MAÇINDA YOK
Cezalı duruma düşen Lucas Torreira, Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Park'ta oynanacak Gaziantep FK mücadelesinde oynamayacak.