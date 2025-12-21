Haberler

Galatasaray'da Lucas Torreira cezalı duruma düştü

Galatasaray'da Lucas Torreira cezalı duruma düştü
Güncelleme:
Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Yıldız oyuncu, Gaziantep FK ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında lider Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-0'lık skorla yendi.

TORREIRA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Sarı-kırmızılılara sarı kart sınırında bulunan Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'dan kötü haber geldi. Müsabakanın 68. dakikasında orta sahada Kasımpaşalı futbolcu Kubilay Kanatsızkuş'a yaptığı hareket sonrasında hakem Alper Akarsu, Torreira'ya sarı kart gösterdi.

GAZİANTEP FK MAÇINDA YOK

Cezalı duruma düşen Lucas Torreira, Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Park'ta oynanacak Gaziantep FK mücadelesinde oynamayacak.

