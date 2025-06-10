Galatasaray'da kritik süreç: Victor Osimhen son kararını veriyor

Transferde rotasını çizmek için Victor Osimhen'den gelecek haberi bekleyen Galatasaray'ın vakti gün geçtikçe azalıyor. Al-Hilal'in 45 milyon euro'yu bulan astronomik teklifini reddeden Osimhen, bu cevabıyla Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

Ancak Nijeryalı yıldız, ilk hedef olarak Avrupa'nın büyük liglerinden birinde dev bir ekip ile yeni yolunu çizmek istiyor.

İtalya'dan Juventus, İngiltere'den Manchester United ve Chelsea ihtimallerini düşünen başarılı forvetin, bir süre daha beklemek istediği ve tekliflerin böyle gelmesini umut ettiği de öğrenildi.

GALATASARAY MASADA

Suudi Arabistan'ı son seçenek olarak gören 26 yaşındaki golcü için Galatasaray hala masada.

KRİTİK SÜREÇ

Sarı-kırmızılılar için kritik süreç ise başladı. A Planı Osimhen olan Galatasaray, daha fazla beklemek istemiyor.

BÜTÇE BELİRLENEMEDİ

Fernando Muslera ve Dries Mertens yerine kaleci ile 10 numara takviyesi yapması gereken yönetim, transfer bütçesini Osimhen'in durumu hala netleşmediği için belirleyemedi.

TRANSFER ZİRVESİ

Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve yöneticiler bu hafta transferde izleyecekleri stratejiyi belirlemek üzere buluşacak ve rotayı çizecekler.

DROGBA ENGEL OLDU

Afrika basınında çıkan haberlere göre; Victor Osimhen'in Al-Hilal'e imza atmamasının ardında Didier Drogba yatıyor.

OSIMHEN İLE GÖRÜŞTÜ

Chelsea'nin efsanelerinden olan ve Osimhen'in İngiliz ekibine gelmesi gerektiğini sık sık dile getiren Fildişili efsanenin, oyuncu ile görüştüğü ve Chelsea ihtimali yüzünden imza atmamasını istediği aktarıldı.