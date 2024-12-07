Galatasaray'da korkutan olay: Victor Osimhen'in üzerine bariyer düştü
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, özel uçakla Sivas'a geldi. Taraftarların yoğun sevgi gösterisiyle karşılaşan Victor Osimhen, az daha sakatlanıyordu. Taraftarların hamle yapması sonucu koruma bariyerleri Osimhen'in üzerine doğru devrildi. Polisler son anda bariyerin yıldız golcünün ayağına düşmesine engel oldu.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray, kente geldi. Sarı-kırmızı taraftarların yoğun sevgi gösterisine maruz kalan yıldız golcü Victor Osimhen, az daha sakatlanıyordu.
ÜZERİNE BARİYERLER DEVRİLDİ
Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, çiçek verdikleri teknik direktör Okan Buruk ve futbolcularla fotoğraf çektirdi. Bazı taraftarlar meşale yakarak takımlarına sevgi gösterisinde bulundu. Sarı kırmızılı takımın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'e sevgi gösterisinde bulunmak isteyen taraftarların hamle yapması sonucu koruma bariyerleri Osimhen'in üzerine doğru devrildi.
SAKATLANMASINI POLİSLER ENGELLEDİ
Sarı kırmızılı takımın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'e sevgi gösterisinde bulunmak isteyen taraftarların hamle yapması sonucu koruma bariyerleri Osimhen'in üzerine doğru devrildi. Son anda polisler bariyerin Osimhen'in ayağına düşmesini engelledi. Galatasaray takımı, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.