Kerem ile Muslera, sahanın ortasında birbirine girdi
Galatasaray'ın Bodrum FK'yı yendiği karşılaşmanın ardından Kerem Demirbay ile kaptan Fernando Muslera kısa süreli bir tartışma yaşandı. Takım arkadaşlarının araya girmesiyle yatıştırılan olay, tribünündeki taraftarlarla yaşanan galibiyet sevinci sırasında tatlıya bağlandı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK'yı deplasmanda 0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Kerem Demirbay ile kaptan Fernando Muslera, maçın bitiş düdüğün ardından birbiriyle tartıştı.
BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER
Bodrum FK- Galatasaray maçı sonrasında Cimbom'un tecrübeli futbolcularından Kerem Demirbay ile kaptan Fernando Muslera birbirleriyle tartışmaya başladı. Kerem'i Osimhen, Muslera'yı ise Abdülkerim ve Barış Alper uzaklaştırmaya çalıştı. Buna rağmen iki oyuncu birbirine yürümeye devam etti.
OLAY TATLIYA BAĞLANDI
Takım arkadaşlarının araya girme çalışmasına rağmen ikilinin sözlü tartışması 1 dakikadan fazla devam etti. Daha sonra Muslera ile Kerem arasındaki olay deplasman tribünündeki Galatasaraylılar ile galibiyet sevinci yaşanırken tatlıya bağlandı.