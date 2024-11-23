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Kerem ile Muslera, sahanın ortasında birbirine girdi

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Galatasaray'ın Bodrum FK'yı yendiği karşılaşmanın ardından Kerem Demirbay ile kaptan Fernando Muslera kısa süreli bir tartışma yaşandı. Takım arkadaşlarının araya girmesiyle yatıştırılan olay, tribünündeki taraftarlarla yaşanan galibiyet sevinci sırasında tatlıya bağlandı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK'yı deplasmanda 0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Kerem Demirbay ile kaptan Fernando Muslera, maçın bitiş düdüğün ardından birbiriyle tartıştı.

BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Bodrum FK- Galatasaray maçı sonrasında Cimbom'un tecrübeli futbolcularından Kerem Demirbay ile kaptan Fernando Muslera birbirleriyle tartışmaya başladı. Kerem'i Osimhen, Muslera'yı ise Abdülkerim ve Barış Alper uzaklaştırmaya çalıştı. Buna rağmen iki oyuncu birbirine yürümeye devam etti.

OLAY TATLIYA BAĞLANDI

Takım arkadaşlarının araya girme çalışmasına rağmen ikilinin sözlü tartışması 1 dakikadan fazla devam etti. Daha sonra Muslera ile Kerem arasındaki olay deplasman tribünündeki Galatasaraylılar ile galibiyet sevinci yaşanırken tatlıya bağlandı.

Kerem ile Muslera, sahanın ortasında birbirine girdi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıFA null:

şapka düştü kel göründü

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme31
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Haber YorumlarıMGk:

Kerem ve Hakim yedek kalmayı kendilerine yediremiyorlar geniş kadroda olan sıkıntılar ikisi ile de devre arası yollar ayrılmalı

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıBERAT HALİD:

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK'yı deplasmanda 0 mağlup etti. Skor için Teşekkürler :)))

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Kerem Demirbay ne zaman oyuna girse istisnasız faul yapıyor topu kaybediyor sürekli bu sezon hep bu şekilde oldu bu. Biz bunu görebiliyorken kör Okan hoca bunu göremiyor ve onu hep oyuna alıyor.

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