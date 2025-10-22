Haberler

Galatasaray'da İlkay Gündoğan Sakatlandı, Bodo/Glimt Maçında Oynayıp Oynamayacağı Belirsiz

Güncelleme:
Galatasaray'ın tecrübeli orta sahası İlkay Gündoğan, son antrenmanda yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle Bodo/Glimt maçında forma giyemeyebilir. Sporcu, sağlık durumu kontrol edilecek ve risk alınmayacak.

GALATASARAY'IN 34 yaşındaki orta sahası İlkay Gündoğan'ın son antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle Bodo/Glimt maçında sahada yer almaması bekleniyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Galatasaray, bugün saat 19.45'te sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı ekipte sakatlık şoku yaşandı. Son antrenmanda yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle çalışmayı yarıda bırakan İlkay Gündoğan'ın Bodo/Glimt karşısında görev alması belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı kulüpten İlkay'ın sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, oyuncunun Norveç temsilcisine karşı forma giymesi şu an için düşük ihtimal olarak değerlendiriliyor. İlkay'ın ağrısı bulunduğu ve riske edilmeyeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Tecrübeli oyuncunun bir kez daha kontrol edileceği ve tahmini olarak 2 hafta sahalardan uzak kalabileceği de belirtildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, İlkay Gündoğan'ın yerine forvet arkasında Yunus Akgün'e şans vermesi bekleniyor.

Galatasaray'ın Bodo/Glimt karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde:

"Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen."

