Galatasaray'da Icardi'nin yerine 30 milyon euro'luk golcü

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mauro Icardi ile ilgili sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı.

GALATASARAY'A VEDA EDEBİLİR

İlk 11'deki yerini tamamen kaybeden Icardi, sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle henüz bir kontrat görüşmesi yapılmamasından dolayı rahatsız durumda. Sarı-kırmızılılar, gelecek sezona Icardi ile devam etmek istemezken, iyi bir teklif gelmesi halinde yıldız isimle devre arasında yollarını ayırabilir. Yönetim, bu doğrultuda Icardi'nin alternatifini de hazırladı.

HEDEFTEKİ İSİM SANTIAGO GIMENEZ

Galatasaray, Arjantinli oyuncu ile olası bir ayrılık senaryosu halinde rotasını Milan forması giyen Santiago Gimenez'e çevirecek. Geride kalan sezonda Benfica'dan Milan'a 30 milyon euro bonservisle transfer olan 24 yaşındaki Meksikalı oyuncunun Milan'dan ayrılmak istediği biliniyor. Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda yıldız oyuncuyu istediği ve girişime başlayabileceği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Milan formasını şu ana dek 13 maçta giyen Gimenez, bu maçlarda 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.