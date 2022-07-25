Galatasaray'da ilginç tesadüf! Seferovic yaptığıyla herkesin aklına Falcao'yu getirdi
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Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic, Nef Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Kasımpaşa filelerini havalandırarak sarı-kırmızılı takımdaki ilk golünü attı. İlginç bir tesadüfü de beraberinde getiren bu gol, akıllara Falcao'yu getirdi. Büyük umutlarla transfer edilen ancak hayal kırıklığı yaratarak takımdan ayrılan Kolombiyalı forvet de sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk maçta Kasımpaşa'ya Nef Stadı'nda gol atmıştı. Bu tesadüf karşısında taraftarlar, "Kaderi benzemesin" yorumu yaptı.
Nef Stadı'nda Galatasaray, Kasımpaşa'yı hazırlık maçında 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada galibiyet golünü getiren Seferovic, sarı-kırmızılı formayla ilk kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. İsviçreli golcünün Galatasaray kariyerinin aynı Falcao gibi başlaması ise dikkat çekti.
FALCAO DA İLK GOLCÜNÜ KASIMPAŞA'YA ATMIŞTI
Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta fileleri havalandıran Seferovic ilginç bir tesadüfün yaşanmasına sebep oldu. 13 Eylül 2019 tarihinde Radamel Falcao, Galatasaray formasıyla ilk maçında, NEF Stadyumu'nda Kasımpaşa'ya karşı golünü atmıştı.24 Temmuz 2022 tarihinde ise Haris Seferovic, sarı-kırmızılı formayla ilk maçında, NEF Stadyumu'nda Kasımpaşa'ya karşı gol attı.
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