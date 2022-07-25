Galatasaray'da ilginç tesadüf! Seferovic yaptığıyla herkesin aklına Falcao'yu getirdi

Nef Stadı'nda Galatasaray, Kasımpaşa'yı hazırlık maçında 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada galibiyet golünü getiren Seferovic, sarı-kırmızılı formayla ilk kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. İsviçreli golcünün Galatasaray kariyerinin aynı Falcao gibi başlaması ise dikkat çekti.

Falcao

FALCAO DA İLK GOLCÜNÜ KASIMPAŞA'YA ATMIŞTI

Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta fileleri havalandıran Seferovic ilginç bir tesadüfün yaşanmasına sebep oldu. 13 Eylül 2019 tarihinde Radamel Falcao, Galatasaray formasıyla ilk maçında, NEF Stadyumu'nda Kasımpaşa'ya karşı golünü atmıştı.24 Temmuz 2022 tarihinde ise Haris Seferovic, sarı-kırmızılı formayla ilk maçında, NEF Stadyumu'nda Kasımpaşa'ya karşı gol attı.

Seferovic

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