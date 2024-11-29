Bu ne vurdumduymazlık: Takım sahada puan kovalarken mışıl mışıl uyuyan biri var

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldığı maçta, Hakim Ziyech'in uyku görüntüsü olay oldu. Maça 87. dakikada dahil olan yıldız futbolcunun kulübedeki görüntüsü canlı yayına yansıdı.

Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken Hakim Ziyech'in görüntüsü tepkiye neden oldu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde konuk olduğu Hollanda ekibi AZ Alkmaar'la 1-1 berabere kalarak namağlup serisine devam etti.

YEDEK BAŞLADI 87'DE GİRDİ

Galatasaray'da bu sezon beklentilerin uzağında kalan isimlerinden biri olan Ziyech, dünkü maça 87. dakikada dahil oldu. Faslı yıldızın kulübedeki görüntüsü canlı yayına yansıdı.

ÜMİT KARAN'DAN TEPKİ

Eski futbolcu Ümit Karan, Faslı yıldızın görüntüsü ile ilgili olarak; "Yarın Galatasaray ile sözleşme imzalıyorum! Ziyech'in son maçta kaçırdığını atarım. Bundan daha güzel uyurum! Ben bir de horlarım! Böyle bir şey yok, böyle fotoğraf mı olur ya?" ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRMEDİ

Öte yandan otele dönen Galatasaray'da taraftarların fotoğraf isteğini Ziyech geri çevirirken Osimhen ise onların yanlarına gitti.

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Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMehmet Sinan Bayram:

almayin kardesim , bu ülkeye hic bir bedevi topcu getirmeyin , bunlarin hepsi böyle

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Haber YorumlarıDelil Deniz:

Ne yapsın oynatmıyorsnz

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Haber YorumlarıHakan Ucan:

Onun kafa güzeldir . Uyumuyor ucuyordur o..

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Haber YorumlarıKemal Aslan:

Zyec artik gitmsei lazim adam mutlu degil ne isi var daha anlamiyorum suan hic bir takim bu oyuncuyu almaz bodrumspor haric...

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Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

hakim ziyesh çok iyi bir futbolcu ama canı oynamak istemiyor sanki .

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Haber Yorumlarıokan:

geçen hafta kale ağzındaki topu dışarı vurmasından belliydi.

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Haber Yorumlarıfatih bakirci null:

bi an once gonderilmeli... kulubede oturup para vericegimize kovarim daha iyi ... gitsin evinde otursun cani isterse oynicak topcu lazim degil gereksiz tranfer

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