Galatasaray'da Göksenin Köksal'dan sonra bir çarpıcı ayrılık daha

Galatasaray'da Göksenin Köksal'dan sonra bir çarpıcı ayrılık daha
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Galatasaray Basketbol Takımı, 2020-21 sezonundan bu yana kadrosunda bulundurduğu Sadık Emir Kabaca ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Gelecek sezon ligde ve Avrupa'da başarılı bir performans sergilemek isteyen Galatasaray Basketbol Takımı'nda Göksenin Köksal'dan sonra bir çarpıcı ayrılık daha yaşandı.

SADIK EMİR KABACA İLE YOLLAR AYRILDI

Galatasaray Basketbol Takımı, Sadık Emir Kabaca ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, 'Teşekkürler Sadık Emir Kabaca. 2021-2022 sezonunda Galatasaray Erkek Basketbol Takımı kadrosuna dahil olan Sadık Emir Kabaca, sarı kırmızılı formamız altında geçirdiği süre boyunca gösterdiği mücadele ile kulübümüze hizmet etmiştir. Galatasaray Spor Kulübü olarak, takımımıza verdiği emekler için kendisine teşekkür ediyor; profesyonel kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'da Göksenin Köksal'dan sonra bir çarpıcı ayrılık daha

SEZON RAKAMLARI

Milli oyuncu, geride kalan 2024-2025 sezonunda Galatasaray formasıyla 29 resmi maçta parkeye çıkma başarısı gösterdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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