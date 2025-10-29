Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor

Bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da forması için mücadele etmeye devam ederken, yönetimin oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye alabileceği konuşuluyor.

Yaz aylarında Suudi Arabistan temsilcisi NEOM ile büyük ölçüde anlaşan 24 yaşındaki futbolcunun transferi, Galatasaray yönetiminin onay vermemesi nedeniyle iptal olmuştu. Ancak devre arasında durum değişebilir. Sarı-kırmızılıların, cazip bir teklif gelmesi halinde oyuncunun ayrılığına onay vereceği ileri sürülüyor.

ARAP VE PREMİER LİG KULÜPLERİ PEŞİNDE

İngiliz basınına göre Barış Alper Yılmaz'a sadece Arap kulüpleri değil, aynı zamanda bazı Premier Lig ekipleri de yakın ilgi gösteriyor. Milli futbolcu özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı sergilediği performansla İngiliz scoutlarının dikkatini çekti. Kaynaklara göre ocak ayında İngiltere'den resmi bir teklifin yapılması bekleniyor.

GALATASARAY YERİNE ADAYI BELİRLEDİ

Galatasaray yönetiminin, Barış Alper Yılmaz'ın olası ayrılığına karşılık Atalanta forması giyen Ademola Lookman'ı kiralamak için girişimlere başladığı iddia edildi. Teknik direktör Okan Buruk'un da bu transfere sıcak baktığı belirtildi.

SEZON KARNESİ

2028 yılına kadar Galatasaray'la sözleşmesi bulunan Barış Alper Yılmaz, bu sezon tüm kulvarlarda 11 resmi maçta görev aldı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asist üreterek takımına önemli katkı sağladı.