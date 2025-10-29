Haberler

Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor Haber Videosunu İzle
Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'da son haftalarda performansıyla eleştirilen Barış Alper Yılmaz, ocak ayında takımdan ayrılabilir. Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi NEOM'a transferi son anda gerçekleşmeyen milli futbolcuya, hem Arap kulüplerinden hem de Premier Lig ekiplerinden yoğun ilgi var.

  • Galatasaray yönetimi, Barış Alper Yılmaz için gelen teklifleri değerlendirmeye alabileceği konuşuluyor.
  • Barış Alper Yılmaz'a Arap kulüpleri ve bazı Premier Lig ekipleri ilgi gösteriyor.
  • Galatasaray yönetiminin, Barış Alper Yılmaz'ın olası ayrılığına karşılık Ademola Lookman'ı kiralamak için girişimlere başladığı iddia edildi.

Bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da forması için mücadele etmeye devam ederken, yönetimin oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye alabileceği konuşuluyor.

Yaz aylarında Suudi Arabistan temsilcisi NEOM ile büyük ölçüde anlaşan 24 yaşındaki futbolcunun transferi, Galatasaray yönetiminin onay vermemesi nedeniyle iptal olmuştu. Ancak devre arasında durum değişebilir. Sarı-kırmızılıların, cazip bir teklif gelmesi halinde oyuncunun ayrılığına onay vereceği ileri sürülüyor.

ARAP VE PREMİER LİG KULÜPLERİ PEŞİNDE

İngiliz basınına göre Barış Alper Yılmaz'a sadece Arap kulüpleri değil, aynı zamanda bazı Premier Lig ekipleri de yakın ilgi gösteriyor. Milli futbolcu özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı sergilediği performansla İngiliz scoutlarının dikkatini çekti. Kaynaklara göre ocak ayında İngiltere'den resmi bir teklifin yapılması bekleniyor.

GALATASARAY YERİNE ADAYI BELİRLEDİ

Galatasaray yönetiminin, Barış Alper Yılmaz'ın olası ayrılığına karşılık Atalanta forması giyen Ademola Lookman'ı kiralamak için girişimlere başladığı iddia edildi. Teknik direktör Okan Buruk'un da bu transfere sıcak baktığı belirtildi.

SEZON KARNESİ

2028 yılına kadar Galatasaray'la sözleşmesi bulunan Barış Alper Yılmaz, bu sezon tüm kulvarlarda 11 resmi maçta görev aldı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asist üreterek takımına önemli katkı sağladı.

Fatih Kocatürk
Haberler.com / Spor
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Gebze'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında

İşte 7 katlı binanın yıkılma anı
II. Abdülhamit'in torunundan tartışma yaratan 29 Ekim paylaşımı

II. Abdülhamit'in torunundan tartışma yaratan 29 Ekim paylaşımı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıalialiyev0707:

Gitsin. yolu bahtı açık olsun.

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumları8zp6zktxj8:

yahu ne olur yollayın, bal yapmayan arı'yı

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSadık:

Bunun baya bir gö tü kalktı

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Benzine 85 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Benzine 85 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha

Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.