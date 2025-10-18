Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi ibra edildi

Galatasaray Kulübünde Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu, 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 dönemindeki faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.

1200 KİŞİ KATILIM SAĞLADI

Sarı-kırmızılı kulübün yıllık olağan genel kurul toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde yaklaşık 1200 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Saat 10.00'da başlayan genel kurulda başkan Dursun Özbek, muhasip yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu ve denetim kurulunun sunumlarının ardından üyeler görüşlerini dile getirdi.

DURSUN ÖZBEK YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ

Üye görüşlerinin ardından yönetim ve denetim kurulunun ibrası oylandı. Özbek yönetimi, üyelerin çok büyük bölümünün oylarıyla ibra edildi. Üyeler, denetim kurulunu da ibra etti.

Oylamanın ardından teşekkür konuşması yapan Özbek, "Verdiğiniz destek, camiamızın birbirine olan inancının, dayanışmasının ve ortak vizyonunun en güçlü göstergesidir. Bugün bu kürsüde hissettiğim şey sadece gurur değildir. Aynı zamanda derin bir minnettarlık hissediyorum. Galatasaray'ın en büyük gücü yönetimi değil, camiasıdır. Birlikte olduğumuz sürece aşamayacağımız engel yok. Görev süremiz boyunca yanımızda olan yol arkadaşlarıma, yönetim kurulu üyelerimize, teknik ekibimize, sporcularımıza ve büyük Galatasaray taraftarına yürekten teşekkür ediyorum. Hedefimiz aynı. Bu yolda sizlerin güveni ve desteği ile daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.