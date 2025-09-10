Galatasaray Divan Kurulu Toplantısında Borçsuz Durum ve Tesisleşme Vurgusu

GALATASARAY'DA Divan Kurulu Eylül Ayı Olağan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapıldı.

Düzenlenen toplantıya Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk ve yönetim ile divan kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın borcunun olmadığını dile getiren Dursun Özbek, "2022'nin mayıs ayında göreve geldiğimiz günden itibaren ortaya koyduğumuz hedefler vardı. Bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Bunlardan birincisi, finansal yapının düzelmesi ve finansal yapının sürdürülebilir bir hale gelmesiydi. İkincisi tesisleşme, üçüncüsü de sportif başarı idi. Galatasaray Spor Kulübü, sportif başarıdan hiçbir zaman ödün vermeyen bir kulüptür. Kuruluşu itibarıyla, yüklendiğimiz misyon itibarıyla sportif başarı her zaman önceliklidir. Finansal yapıyla ilgili sizlere geldiğimiz günden beri söylediğimiz şeyleri yapmanın gururunu taşıyorum. Arkadaşlarımla beraber büyük bir emek sarf ettik. Bankalar Birliği anlaşmasından çıktık. Ayrıca yaptığımız faaliyetleri temmuz divanında da belirtmiştim. Galatasaray Spor Kulübü'nün ve bağlı ortaklıklarının hiç kimseye borcu yoktur. Elbette Galatasaray'ın ileriye dönük yükümlülükleri var. O yükümlülükler, her zaman o sene içindeki faaliyetleriyle karşılanması gereken yükümlülüklerdir. Bunlar sporcu ödemeleri olabilir, inşa ettiği gayrimenkullerle ilgili borçlar olabilir veya yapılandırdığı vergi borçları olabilir. Dolayısıyla o yükümlülükler, her sene o dönem içinde karşılamak zorundadır. Bugüne kadar yürüttüğümüz faaliyetlerimiz itibariyle biz bunu sağladık. Kimseye borcumuz yok. Vergi borcumuz yok, bütün geçmişten gelen vergi borçlarını temizledik. Sporculara günü geçmiş borcumuz yok. Galatasaray Spor Kulübü'nün geçmiş faaliyetleriyle ilgili herhangi bir borcu yok, sadece yükümlülükleri vardır. Onlar da dönem içindeki faaliyetlerimizle karşılanacaktır, bundan kimsenin endişesi olmasın. Geçtiğimiz dönemde son derece başarılı bir sermaye artışı gerçekleşti. Öz sermayemizi yaklaşık 13 buçuk milyar TL'ye yükselttik. Bugün itibariyle Sportif AŞ'deki pozisyonumuza borsa değerleri olarak baktığınız zaman Galatasaray Spor kulübü Sportif AŞ, 21.2 milyar TL değerle Türkiye'nin en değerli spor kulübüdür" diye konuştu.

'MUHTEŞEM BİR TESİS YAPTIK'

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin Avrupa düzeyinde olduğunu belirten Dursun Özbek, "Tesisleşme ile ilgili bir büyük bir hamle başlattık. Bunun birinci ayağı futbolla ilgili. Florya'dan taşınmak suretiyle yeni yerimize geçtik. Orada 2 etaptan inşaatı yapacağımızı söylemiştik, birinci etabını bitirdik. Süper Lig'de mücadele eden futbol takımımıza muhteşem bir tesis yaptık. Bunu yeni transfer ettiğimiz futbolcular çok net ifade ediyor. Barcelona, Manchester City gibi takımlarda oynamış değerli futbolcularımız bu tesisin Avrupa'da eşinin olmadığını söylüyor. Şu anda inşaat halinde olduğumuz altyapı tesislerimiz var. En kısa sürede 4 alt yapı tesislerini de kulübümüze kazandıracağız" ifadelerinde bulundu.

RAMS Park'ın yakınında yer alan 60 dönüm arazinin kulübe kazandırıldığını, burada voleybol, basketbol, yüzme ve salon sporlarının yapılacağı tesisin ruhsat aşamasında olduğuna değinen Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü'nün sportif faaliyetleri sadece futboldan ibaret değil. 17 tane daha branşımız var. Birçoğunun faaliyetlerinde çok büyük zorluklar çekiyoruz. Stadın hemen yanındaki 60 dönüm arazimizi kulübe kazandırılmıştır. Burada voleybol, basketbol, yüzme ve salon sporlarını yapacağımız tesisin şu anda ruhsat aşamasındayız. Projemiz bitti, projeyi yaptık, ruhsat başvurusunda bulunuyoruz. En kısa sürede orada da inşaata başlayacağız" dedi.

'TESİSLEŞME İLE İLGİLİ ÇOK CİDDİ PROJELERİMİZ VAR'

Tesisleşme konusunda gelecekte çok iyi projelerin olduğunu ifade eden Özbek, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle rakip takımın başkanları "Galatasaray Emlak A.Ş., İnşaat A.Ş". diye sataşmışlardı; ama bugün görüyoruz ki herkesin elinde bir dosya, bizim 7 sene önce yaptığımızın benzerini yapmak üzere faaliyet dışı gelirlere yönelmiş durumdalar. Bu da Galatasaray ile rakipleri arasındaki en büyük farkı teşkil etmektedir. O gün bizi tenkit edenler bugün yaptıklarımızı kopya etmek durumunda kalmışlardır. Tesisleşme ile ilgili çok ciddi projelerimiz var. Altyapıyla ilgili zaten inşaata başladık. Voleybol ve basketbol için de dediğim gibi ruhsat aşamasındayız. Onu da tamamlamak istiyoruz. Burada en büyük destek sizlersiniz. Biz bu projelerin altına girerken gücü sizden alıyoruz. Ben bütün Galatasaray camiasının genel kurul üyelerine ve sizlere büyük bir teşekkür gönderiyorum. Biz Galatasaray'a hizmet ederken sizlerin bize verdiği destek, bizi cesaretlendirmiş ve bizim hedefe gitmemizde en büyük rolü oynamıştır."

'SPORTİF BAŞARIYI AMATÖR SPORLARDA DA YAKALAMAK ZORUNDAYIZ'

Yapılan projeler sayesinde amatör branşlarda daha fazla başarılı olacaklarını ifade eden Özbek, "Sportif başarıyı amatör sporlarda da yakalamak zorundayız. Bunun için projelerimizden üretmiş olduğumuz kaynakların bir fonda toplayacağız. Hiçbir şekilde bu fona kimse elini sürmeyecek. Getirisini yalnız amatör sporlarda kullanacağız diye ifade etmiştik. Şimdi o döneme geldik çünkü yaptığımız projeler artık ete kemiğe büründü ve yavaş yavaş kaynak üretmeye de başladı. Amatör sporlarda da bundan sonra bu ilave gelen kaynakla beraber çok daha başarılı olacağız. Bizleri sevince boğacak başarıları da yakalamak için gerekli finansal desteği buradan sağlayacağız" diye konuştu.

'RİVA'DA GALATASARAY'A AİT 550 TANE VİLLA VAR'

Riva'da ikinci etap inşaatlarının başladığını söyleyen Dursun Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Riva'da ikinci etap inşaatımız başladı. Orada da yaklaşık 550 tane Galatasaray'a ait villa var. Satışlar başladı, inşaat devam ediyor. Şu ana kadar aldığım bilgi çerçevesinde yaklaşık 70 tane villa satılmış. Mecidiyeköy'deki inşaatımız akamete uğramıştı. Orada da değerli sponsorumuz RAMS firmasıyla yaptığımız sözleşme çerçevesinde inşaatımız başladı. Onların taahhütleri Nisan sonuna kadar. Mayıs başına kadar bütün inşaatı tamamlayıp bize teslim edecekler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Kemerburgaz'da altyapı için de inşaata başladık. Oradaki inşaatımızı da sponsorumuz olan Pasifik Holding üstlendi. Onlara da çok teşekkür ediyorum."

"MÜKEMMEL BİR ADA YAPTIK"

Galatasaray Adası hakkında da açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Sizlere verdiğimiz sözlerden bir tanesi de Galatasaray Adası'nı yeni baştan yapmak ve bunu sizlere hizmetini açmaktı. Şu anda bu sözümüzü de yerine getirdiğimiz için son derece gururluyum. Mükemmel bir ada yaptık. Gidenler herhalde son derece memnunlardır diye düşünüyorum. İmarı olan, tapusu Galatasaray'ın olan, mükemmel bir tesis. Gitmeyenler varsa lütfen gelsinler ve adanın keyfini çıkarsınlar" diyerek sözlerini noktaladı.