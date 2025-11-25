Haberler

Galatasaray'da dev maça saatler kala flaş gelişme

Galatasaray'da dev maça saatler kala flaş gelişme
Ligde oynanan Gençlerbirliği maçı öncesi ağrı hisseden Ismail Jakobs'un Union Saint-Gilloise karşılaşmasında da forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Yıldız oyuncu için son karar maç saatinde verilecek.

  • Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Union Saint-Gilloise ile oynayacağı belirtildi.
  • Ismail Jakobs'un Union Saint-Gilloise maçında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.
  • Ismail Jakobs'un maça çıkma ihtimalinin %51-49 olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında kendi sahasında Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek.

FORMA GİYME İHTİMALİ ZOR

Sarı-kırmızılıların cumartesi günü ligde oynadığı Gençlerbirliği maçı öncesinde ağrı hissederek kadroda yer almayan Ismail Jakobs'un bu akşam oynanacak maçta da forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

'%51' E 49'

Öte yandan DHA muhabiri Serhan Türk de Jakobs'un USG maçına yetişme ihtimali hakkında açıklama yaparak "Jakobs'un USG maçında oynayıp oynamama ihtimalini %51-49 olarak görüyorum. Son maç öncesinde ağrı hisseden Jakobs, bugün nasıl yetiştirilir merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK

Galatasaray'da Senegalli sol bek oyuncusunun son durumu, maç saatinde yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

