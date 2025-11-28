Galatasaray'da derbi için dev prim! Futbolcular bayram edecek

Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesi takımı motive etmek için 1 milyon Euro prim açıkladı. Yoğun fikstürün ardından izin yapan sarı-kırmızılılar, hazırlıklara bugün başlıyor.

DERBİ ÖNCESİ MORAL HAMLESİ

Dört gün içinde Gençlerbirliği ve Union Saint-Gilloise maçlarına çıkan Galatasaray, zorlu fikstürün ardından bir günlük izin yaptı. Sarı-kırmızılılar, bugün Kemerburgaz'da toplanarak Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başlayacak.

OKAN BURUK'TAN "NORMAL RUTİN" KARARI

Teknik direktör Okan Buruk'un, derbi öncesi özel bir kampa gerek görmediği öğrenildi. Buruk ve ekibi, oyuncuların doğal ritmini bozmak istemiyor ve hazırlıkları normal düzen içinde sürdürecek.

1 MİLYON EUROLUK DEV teşvik

Yönetim, Kadıköy'de oynanacak derbi için takımın motivasyonunu artıracak önemli bir karar aldı. Devler Ligi galibiyetlerinde verilen 1 milyon Euro'luk prim, bu kez Fenerbahçe maçı için de aynen geçerli olacak. Bu kararın, kritik derbi öncesi takım içindeki motivasyonu ciddi şekilde artırması bekleniyor.

GÖZLER PAZARTESİ AKŞAMINDA

Galatasaray'da tüm odak, pazartesi akşamı Kadıköy'de oynanacak derbiye çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe deplasmanında hem moral bulmayı hem de yarıştaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.