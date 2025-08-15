Galatasaray'da Davinson Sanchez ile mutlu son

Galatasaray'da Davinson Sanchez ile mutlu son
Galatasaray, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Davinson Sanchez'in sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı. Yıldız oyuncuya yeni sözleşmeyle birlikte maaşında önemli bir zam yapıldı.

Süper Lig devi Galatasaray, bir süredir sözleşme uzatma görüşmelerinde bulunduğu Davinson Sanchez ile mutlu sona ulaştı.

SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Galatasaray, Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez'in 2027'de bitecek sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı.

Galatasaray'da Davinson Sanchez ile mutlu son

MAAŞINDA ÖNEMLİ BİR ARTIŞ

Davinson Sanchez ile 2029 yılına kadar yapılan yeni sözleşmede bir yıl da uzatma opsiyonu yer aldı. Yıldız oyuncuya yeni sözleşmeyle birlikte maaşında önemli bir zam yapıldı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da forma giydiği 3 sezon boyunca 77 maçta sahaya çıkan Davinson Sanchez, bu maçlarda 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

500
