Galatasaray'da dalga geçiliyordu! Fransa'da şov yapıyor
Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren ve fazla kiloları nedeniyle eleştirilen Tanguy Ndombele, yeni takımı Nice'de gösterdiği performansla dikkat çekiyor. 27 yaşındaki Fransız yıldız, Ligue 1'de 5 maçta bir gol, bir asist yaparak yine haftanın 11'ine seçildi.
Geçen sezonu Galatasaray'da Tottenham'dan kiralık olarak geçiren Tanguy Ndombele, kilosu ve süre aldığı maçlardaki etkisiz görüntüsüyle tepki çekiyordu. Fransız ekibi Nice'e transfer olan 27 yaşındaki Fransız yıldız performansıyla Ligue 1'i sallıyor.
YİNE HAFTANIN 11'İNE SEÇİLDİ
Fransız takımı Nice forması altında Ligue 1'de 5 maçta görev yapan 27 yaşındaki oyuncu, bir gol ve bir asistlik katkısının yanı sıra dikkatleri üzerine çeken bir performans sergiliyor. Ligin 3. haftasında, Ligue 1'de haftanın 11'ine seçilen Ndombele bu başarısını bu haftada tekrarladı.