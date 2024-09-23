Galatasaray'da dalga geçiliyordu! Fransa'da şov yapıyor

Geçen sezonu Galatasaray'da Tottenham'dan kiralık olarak geçiren Tanguy Ndombele, kilosu ve süre aldığı maçlardaki etkisiz görüntüsüyle tepki çekiyordu. Fransız ekibi Nice'e transfer olan 27 yaşındaki Fransız yıldız performansıyla Ligue 1'i sallıyor.

YİNE HAFTANIN 11'İNE SEÇİLDİ

Fransız takımı Nice forması altında Ligue 1'de 5 maçta görev yapan 27 yaşındaki oyuncu, bir gol ve bir asistlik katkısının yanı sıra dikkatleri üzerine çeken bir performans sergiliyor. Ligin 3. haftasında, Ligue 1'de haftanın 11'ine seçilen Ndombele bu başarısını bu haftada tekrarladı.