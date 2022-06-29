Galatasaray'da stadın adı değişiyor! Dünyaca ünlü havayolu şirketi Kuwait Airways stat isim sponsoru oluyor

Dursun Özbek ve kurmayları Galatasaray'a yüklü bir gelir getirecek sponsorluk anlaşması için kolları sıvadı.

KUWAIT AIRWAYS İLE ANLAŞMA YOLDA

Galatasaray'ın stat isim sponsorluğu için Kuwait Airways ile görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Şu anda stat isim sponsoru olan Nef'in söz verdiği anlaşmanın şartlarını yerine getireceği ve Kuwait Airways ile yapılacak anlaşmanın da bu gelirin üzerine ekleneceği belirtildi.

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