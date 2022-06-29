Galatasaray'da stadın adı değişiyor! Dünyaca ünlü havayolu şirketi Kuwait Airways stat isim sponsoru oluyor - Haberler

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Galatasaray'da stadın adı değişiyor! Dünyaca ünlü havayolu şirketi Kuwait Airways stat isim sponsoru oluyor

Haberler.com - Spor
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Galatasaray'da stadın adı değişiyor! Dünyaca ünlü havayolu şirketi Kuwait Airways stat isim sponsoru oluyor

Galatasaray'da yeni yönetim büyük ses getirecek bir sponsorluk anlaşmasına imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin Kuwait Airways ile stat isim hakkı için masaya oturacağı öne sürüldü. Buna karşılık şu anda stat isim sponsoru olan Erden Timur'un sahibi olduğu Nef ile yapılan anlaşmanın şartlarının devam edeceği ifade edildi.

Dursun Özbek ve kurmayları Galatasaray'a yüklü bir gelir getirecek sponsorluk anlaşması için kolları sıvadı.

KUWAIT AIRWAYS İLE ANLAŞMA YOLDA

Galatasaray'ın stat isim sponsorluğu için Kuwait Airways ile görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Şu anda stat isim sponsoru olan Nef'in söz verdiği anlaşmanın şartlarını yerine getireceği ve Kuwait Airways ile yapılacak anlaşmanın da bu gelirin üzerine ekleneceği belirtildi.

Haberler.com - Spor

Galatasaray Erden Timur Nef Spor Haberler

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