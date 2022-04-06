Galatasaray'da bir dönem sona erdi! Feghouli ile yollar ayrıldı - Haberler

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Galatasaray'da bir dönem sona erdi! Feghouli ile yollar ayrıldı

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Galatasaray'da takım kaptanlarından Sofiane Feghouli'nin defteri kapandı. Cezayir Milli Takımı'ndan sakat dönen 32 yaşındaki futbolcu serbest bırakılacak.

Galatasaray'ın kaptanlarından Sofiane Feghouli için yolun sonu geldi. Bu sezon Cezayir Milli Takımı'ndan sürekli olarak sakat dönen 32 yaşındaki futbolcu, derbide forma giyemeyecek.

Galatasaray'da bir dönem kapandı! Feghouli ile yollar ayrıldı

ORTAK KARAR

Teknik ekip ve yönetim, sezon sonuna kadar Feghouli'ye forma verilmemesi kararı aldı. 3.5 milyon euroya yakın maaşı olan Feghouli sezon sonunda serbest kalacak.

Galatasaray'da bir dönem kapandı! Feghouli ile yollar ayrıldı

BAŞAKŞEHİR İDDİASI

Tecrübeli futbolcunun Süper Lig ekibi Başakşehir'e yakın olduğu konuşuluyor. Feghouli, sezon başında Fatih Terim'le de problem yaşamıştı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Sofiane Feghouli, Galatasaray, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

Murat ÖREN:

klasik Falcao vakası. Alanın elinde patlar. Kurtulan kurban kessin. Biraz argo denecek. Özür dileyerek söylüyorum tam çöp. Verilen paralara yazık.

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