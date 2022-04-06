Galatasaray'da bir dönem sona erdi! Feghouli ile yollar ayrıldı
Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Galatasaray'da takım kaptanlarından Sofiane Feghouli'nin defteri kapandı. Cezayir Milli Takımı'ndan sakat dönen 32 yaşındaki futbolcu serbest bırakılacak.
Galatasaray'ın kaptanlarından Sofiane Feghouli için yolun sonu geldi. Bu sezon Cezayir Milli Takımı'ndan sürekli olarak sakat dönen 32 yaşındaki futbolcu, derbide forma giyemeyecek.
ORTAK KARAR
Teknik ekip ve yönetim, sezon sonuna kadar Feghouli'ye forma verilmemesi kararı aldı. 3.5 milyon euroya yakın maaşı olan Feghouli sezon sonunda serbest kalacak.
BAŞAKŞEHİR İDDİASI
Tecrübeli futbolcunun Süper Lig ekibi Başakşehir'e yakın olduğu konuşuluyor. Feghouli, sezon başında Fatih Terim'le de problem yaşamıştı.