Galatasaray'da bir devrin sonu! Marcao ve Kerem'le yollar ayrılıyor

26 Mart'taki Mali Kongre'de ibra edilmeyen G.Saray Yönetimi'nin bütçe talebine de onay çıkmadı. Kasada para olmadığı için borçlar birikiyor. Bankalar Birliği anlaşmasının ilk faiz ödemesi, biriken maaşlar, bonservis taksitleri, Mohamed'in 4 milyon dolarlık opsiyonu, Falcao'nun 3 milyon euroluk tazminatını içeren ödeme paketi 600 milyon lirayı buluyor.

KARAR VERİLDİ

Galatasaray'da yeni sezon için transfer hareketliliği yaşanıyor. 30 Nisan'da seçime gidecek olan sarı-kırmızılı camiada yeni başkan sonrası hangi teknik direktörün de geleceği merak ediliyor. Diğer yandan Galatasaray'ın Avrupa maçlarında parlayan yıldızları olan Kerem ve Marcao için karar verildi.

161 MİLYON LİRALIK KAYIP

Burak Elmas'tan koltuğu devralacak yeni başkanın ilk işi, 600 milyon TL'lik bu borcu temizlemek olacak. Yeni sezonda Avrupa'da yer almayacak Galatasaray bu sezon kazandığı 161 milyon TL UEFA gelirinden de mahrum kalacak. Sabah'ın haberine göre Marcao ve Kerem için teklifler dinlemeye alınacak.

PİYASA YAPTILAR

30 Nisan'da seçilecek başkanın oyuncu satmaktan başka kısa vadeli çözüm yolu yok. Sarı-kırmızılı takım kötü bir sezon geçirse de Marcao ve Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da piyasa yaptı.

LYON İSTEKLİ

Kerem için Fransız ekibi Lyon'un çok istekli olduğu ve oyuncunun menajeriyle görüştüğü iddia edildi. 23 yaşındaki Kerem'in sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray Kerem transferinden büyük bir gelir elde etmeyi hedefliyor. Oyununcun Transfermarkt'taki piyasa değeri ise 15 milyon euro.

KAYNAK GEREKİYOR

Marcao'ya İtalya'dan, Kerem'e Fransa'dan resmi teklifler gelecek. Yeni yönetim, bu iki oyuncudan birini 20 milyon euro seviyesinde rakamlara satarak borç yükünü %50 azaltmaya çalışacak.