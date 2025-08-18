Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yıldız futbolcunun yeni takımı belli gibi
Galatasaray'da ayrılıklar hız kesmeden sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Alman sol bek Derrick Köhn için Bundesliga ekibi Werder Bremen ile görüşmelerde sona yaklaştı. Galatasaray'ın 5 milyon euro bonservis talep ettiği öğrenilirken, Bremen'in sunduğu teklifin 4 milyon euro olduğu belirtildi. Taraflar arasındaki 1 milyon euroluk farkın kısa süre içinde kapanması ve transferin resmileşmesi bekleniyor.
ARADAKİ FARK 1 MİLYON EURO
Alman sol bek bir süre önce Rusya ekibi Spartak Moskova'nın listesine girmişti. Ancak Köhn'ün kariyerine Almanya'da devam etmek istediği öğrenildi.