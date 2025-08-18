Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yıldız futbolcunun yeni takımı belli gibi

Galatasaray'da ayrılıklar hız kesmeden sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Alman sol bek Derrick Köhn için Bundesliga ekibi Werder Bremen ile görüşmelerde sona yaklaştı. Galatasaray'ın 5 milyon euro bonservis talep ettiği öğrenilirken, Bremen'in sunduğu teklifin 4 milyon euro olduğu belirtildi. Taraflar arasındaki 1 milyon euroluk farkın kısa süre içinde kapanması ve transferin resmileşmesi bekleniyor.

Süper Lig devi Galatasaray'da ayrılıklar devam ediyor. Sarı kırmızılılarda Derrick Köhn için Werder Bremen ile anlaşmada sona gelindi.

ARADAKİ FARK 1 MİLYON EURO

Galatasaray sol bek oyuncusu için Alman kulübünden 5 milyon euro talep ederken, Werder Bremen'in 4 milyon euro teklif ettiği ve aradaki 1 milyon euroluk farkın kısa süre içerisinde çözüleceği bildirildi.

Alman sol bek bir süre önce Rusya ekibi Spartak Moskova'nın listesine girmişti. Ancak Köhn'ün kariyerine Almanya'da devam etmek istediği öğrenildi.

Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor
