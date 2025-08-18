Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yıldız futbolcunun yeni takımı belli gibi

Süper Lig devi Galatasaray'da ayrılıklar devam ediyor. Sarı kırmızılılarda Derrick Köhn için Werder Bremen ile anlaşmada sona gelindi.

ARADAKİ FARK 1 MİLYON EURO

Galatasaray sol bek oyuncusu için Alman kulübünden 5 milyon euro talep ederken, Werder Bremen'in 4 milyon euro teklif ettiği ve aradaki 1 milyon euroluk farkın kısa süre içerisinde çözüleceği bildirildi.

Alman sol bek bir süre önce Rusya ekibi Spartak Moskova'nın listesine girmişti. Ancak Köhn'ün kariyerine Almanya'da devam etmek istediği öğrenildi.