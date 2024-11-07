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Galatasaray'da Batshuayi'yi yıkan gelişme

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Galatasaray, forvet hattını daha da güçlendirmek adına Avusturyalı yıldız futbolcu Marko Arnautovic'i transfer listesine ekledi. İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen 35 yaşındaki tecrübeli hücum oyuncusu için temsilcisiyle temasa geçildi. Arnautovic, sarı-kırmızılılar ile anlaşmaya varırsa Batshuayi formayı unutabilir.

Elinde Icardi, Osimhen ve Batshuayi gibi yıldızları olmasına rağmen forvet hattını daha fazla güçlendirmek isteyen Galatasaray, Avusturyalı yıldıza talip oldu.

BEKLENMEDİK GELİŞME

Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen tecrübeli yıldız futbolcu Marko Arnautovic'i transfer listesine aldı. 35 yaşındaki deneyimli hücum oyuncusunun transferi için temsilcisiyle temasa geçildi. Arnautovic, sarı-kırmızılılar ile anlaşmaya varırsa Batshuayi takımdan ayrılabilir.

ARNAUTOVIC PERFORMANSI

Arnautovic, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 34 resmi maçta forma giydi ve 7 gol 3 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcunun Inter ile sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyor. Avusturya Milli Takımı formasını da 120 kez giyen futbolcu 39 gol attı.

Galatasaray'da Batshuayi'yi yıkan gelişme
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Algınız yalan haberleriniz batsın. Kaç para alıyorsunuz bu yalan haberleri yapmak için?

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Haberler.com yalan makinesi sizin ilacınız olur bence.

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

batshuayi nin Galatasaray a gelmesi sadece kuşları acıtmamış, aynı zamanda bazı medya gruplarını da acıtmış ;) ;)

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Haber YorumlarıMGk:

O pişmanlığı Fenere giderek yaşamış zaten bırakın da adam biraz kupa görsün :)

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