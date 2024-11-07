Galatasaray'da Batshuayi'yi yıkan gelişme

Elinde Icardi, Osimhen ve Batshuayi gibi yıldızları olmasına rağmen forvet hattını daha fazla güçlendirmek isteyen Galatasaray, Avusturyalı yıldıza talip oldu.

BEKLENMEDİK GELİŞME

Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen tecrübeli yıldız futbolcu Marko Arnautovic'i transfer listesine aldı. 35 yaşındaki deneyimli hücum oyuncusunun transferi için temsilcisiyle temasa geçildi. Arnautovic, sarı-kırmızılılar ile anlaşmaya varırsa Batshuayi takımdan ayrılabilir.

ARNAUTOVIC PERFORMANSI

Arnautovic, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 34 resmi maçta forma giydi ve 7 gol 3 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcunun Inter ile sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyor. Avusturya Milli Takımı formasını da 120 kez giyen futbolcu 39 gol attı.