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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in otelinde bomba transfer görüşmesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in otelinde bomba transfer görüşmesi
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Galatasaray, Bayer Leverkusen'de forma giyen Granit Xhaka'yı kadrosuna katmak istiyor. 32 yaşındaki orta sahayla ilk teması devre arasında kuran sarı-kırmızılı idarecilerin, Xhaka'nın Türkiye'deki yetkili menajeri ile 9 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da başkan Dursun Özbek'in otelinde görüşme yaptığı öne sürüldü.

Trendyol Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğunu elde etmek için mücadele eden Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarına erken başladı. Sarı-kırmızılılar için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

XHALA İLE TEMAS KURULDU

HT Spor'da yer alan habere göre; Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olabilecek bir kadro yaratmak isteyen Galatasaray, Alman devi Bayer Leverkusen'de forma giyen Granit Xhaka'yı kadrosuna katmak istiyor. Ara transfer döneminde futbolcu kanadıyla ilk teması kuran Galatasaray görüşmeleri bir adım daha ileri taşıdı.

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in otelinde bomba transfer görüşmesiGranit Xhaka

DURSUN ÖZBEK'İN OTELİNDE GÖRÜŞMÜŞLER

32 yaşındaki futbolcunun babası ve Türkiye'deki yetkili menajerinin 9 Nisan Çarşamba günü İstanbul'a geldiği aktarıldı. Dursun Özbek'in otelinde Galatasaraylı yetkililer ve Xhaka cephesinin bir görüşme yaptığı belirtildi. İsviçreli futbolcunun Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı ancak Şampiyonlar Ligi'ne kalınması gerektiği vurgulandı.

XHAKA'NIN SEZON PERFORMANSI

Granit Xhaka, bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıktı. Xhaka, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen 32 yaşındaki İsviçreli orta sahanın Alman ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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