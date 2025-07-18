Galatasaray'da Barış Alper'in yerine yeni dünya yıldızı

Süper Lig devi Galatasaray, Victor Osimhen transferini bitirmeye hazırlanırken, diğer bölgeler için de çalışmalarını sürdürüyor.

BARIŞ ALPER YERİNE COMAN

HT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray, birçok teklif alan Barış Alper Yılmaz'ın satılması durumunda yerine gelecek ismi de buldu. Haberde, Sarı-kırmızılıların milli oyuncunun takımdan ayrılması durumuna karşılık Bayern Münih'te forma giyen Kingsley Coman'ı listesine eklediği belirtildi.

BONSERVİS BEKLENTİSİ 30 MİLYON EURO

Galalatasaray, başarılı bir performans gösteren ve Avrupa'dan birçok talibi bulunan Barış Alper'den en az 30 milyon euroluk bonservis geliri bekliyor.

COMAN TÜRKİYE'YE GELEBİLİR

Öte yandan Bayern Münih'in yıldızı Coman da Türkiye'ye gelebilir. Fransız yıldızın takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ve düzenli olarak ilk 11'de forma giyebileceği bir kulübe gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Sol ve sağ kanatta görev yapabilen 29 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 45 maçta forma giyerken, 9 gol, 6 asistlik performans sergiledi.