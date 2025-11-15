Haberler

Galatasaray'da Barış Alper dönemi bitiyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Galatasaray'da Barış Alper dönemi bitiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz dönemi sona yaklaşıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, ara transferde gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlanırken yerine dünya çapında bir yıldız getirmeyi planlıyor.

  • Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın ara transfer döneminde satışını değerlendirme kararı aldı.
  • Galatasaray, Barış Alper'in yerine Serie A takımı Atalanta'dan Ademola Lookman'ı transfer etmeyi planlıyor.
  • Galatasaray'ın ocak ayındaki devre arası transfer dönemi hareketli geçecek.

Geçen sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın ilgisini çeken Barış Alper Yılmaz, yaz döneminde takımdan ayrılmaya çok yaklaşmış ancak yönetim o dönem teklifleri geri çevirmişti.

Bu kez karar değişti. Sarı-kırmızılı yönetimin, ara transfer döneminde milli futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı öğrenildi. Barış Alper'in performansı ve potansiyeli nedeniyle ciddi bonservis teklifleri beklenirken, teknik heyet de oyuncunun olası ayrılığına hazırlanıyor.

ROTADA YILDIZ İSİM: ADEMOLA LOOKMAN

Barış Alper Yılmaz'ın ayrılığı sonrası bölgeyi güçlendirmek isteyen Galatasaray, gözünü Serie A'ya çevirdi. İddiaya göre sarı-kırmızılıların ilk hedefi, Atalanta forması giyen Ademola Lookman. Nijeryalı yıldız, Atalanta'daki sorunları ve teknik heyetle yaşadığı gerilim nedeniyle takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Galatasaray yönetimi, Barış Alper'den gelecek bonservis gelirini Lookman transferine yönlendirmeyi planlıyor.

DEVRE ARASI BOMBA GİBİ GEÇECEK

Galatasaray'ın hem Barış Alper'in olası satışı hem de Lookman hamlesi için ocak ayını işaret ettiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bu gelişmeler, devre arası transfer döneminin Galatasaray cephesinde oldukça hareketli geçeceğini gösteriyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Şehit cenazesinde skandal: Görüntüye büyük tepki var

Şehit cenazesinde skandal: Görüntüye büyük tepki var
Bugünden itibaren 5 ay zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var

Bugünden itibaren zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zincir markette pes dedirten olay: Çalışan kayda alındığını fark edince kaçtı

Zincir markette skandal: Çalışan kayda alındığını fark edince kaçtı
Sedat Peker'in, Rojin Kabaiş olayında avukatını görevlendirmesi an meselesi

Yürekleri yakan olayda avukatını görevlendirmesi an meselesi
Daha 18 yaşında! Satmaya çalıştığı şeyi görenler telefona sarıldı

Daha 18 yaşında! Satmaya çalıştığı şeyi görenler telefona sarıldı
Kadın öğretmenin kıyafeti büyük tartışma yarattı

Sosyal medyanın gündemine oturan kadın öğretmen
Zincir markette pes dedirten olay: Çalışan kayda alındığını fark edince kaçtı

Zincir markette skandal: Çalışan kayda alındığını fark edince kaçtı
Muazzez Abacı'nın son sözlerini kızı açıkladı

Muazzez Abacı'nın son sözleri ortaya çıktı! Kızı o anı anlattı
Şanlıurfa'da toz taşınımı! Şehir resmen kızıla boyandı

Bu görüntülerin adresi Hindistan değil Türkiye
Tahkim Kurulu'ndan 67 hakem için karar

Tahkim Kurulu'ndan 67 hakem için karar
Karayipler'de savaşın ayak sesleri! ABD filosuna savaş uçağı eşlik etti

Gerginlik zirvede! Yığınak artıyor, savaş uçağı da denkleme girdi
Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü

Altında ibre terse döndü
Görüntü Türkiye'den! Kuzey ışıkları o ilimizde görüldü

Görüntü Türkiye'den! Kuzey ışıkları o ilimizde görüldü
Galatasaray Mauro İcardi için kararını verdi

Icardi'nin Galatasaray'daki kaderi netleşti
45 gün içinde doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin TL ceza

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! Bunu yaptırmayana 10 bin TL ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.