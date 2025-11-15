Galatasaray'da Barış Alper dönemi bitiyor

Geçen sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın ilgisini çeken Barış Alper Yılmaz, yaz döneminde takımdan ayrılmaya çok yaklaşmış ancak yönetim o dönem teklifleri geri çevirmişti.

Bu kez karar değişti. Sarı-kırmızılı yönetimin, ara transfer döneminde milli futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı öğrenildi. Barış Alper'in performansı ve potansiyeli nedeniyle ciddi bonservis teklifleri beklenirken, teknik heyet de oyuncunun olası ayrılığına hazırlanıyor.

ROTADA YILDIZ İSİM: ADEMOLA LOOKMAN

Barış Alper Yılmaz'ın ayrılığı sonrası bölgeyi güçlendirmek isteyen Galatasaray, gözünü Serie A'ya çevirdi. İddiaya göre sarı-kırmızılıların ilk hedefi, Atalanta forması giyen Ademola Lookman. Nijeryalı yıldız, Atalanta'daki sorunları ve teknik heyetle yaşadığı gerilim nedeniyle takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Galatasaray yönetimi, Barış Alper'den gelecek bonservis gelirini Lookman transferine yönlendirmeyi planlıyor.

DEVRE ARASI BOMBA GİBİ GEÇECEK

Galatasaray'ın hem Barış Alper'in olası satışı hem de Lookman hamlesi için ocak ayını işaret ettiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bu gelişmeler, devre arası transfer döneminin Galatasaray cephesinde oldukça hareketli geçeceğini gösteriyor.