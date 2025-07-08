Galatasaray'da ayrılıklar üst üste! Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu
Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcusu Halil Dervişoğlu'nu Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a bir sezonluğuna kiraladı. Dervişoğlu, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Gaziantep FK'de 33 maçta 3 gol atmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, transferi resmi olarak duyurdu.
Galatasaray, Taylan Antalyalı'nın ayrılığının ardından bir ismine daha veda ettiğini resmen duyurdu.
HALİL DERVİŞOĞLU RİZESPOR'DA
Sarı-kırmızılılar, milli futbolcusu Halil Dervişoğlu'nu Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a kiraladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki santrforun 1 sezonluğuna Çaykur Rizespor'a kiralandığı belirtildi.
SEZON RAKAMLARI
Halil Dervişoğlu, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Gaziantep FK'de 33 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırdı.
GALATASARAY KARNESİ
Galatasaray kariyerinde ise 65 maça çıkan Halil, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken, 4 golün de pasını vermeyi başardı.