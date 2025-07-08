Galatasaray'da ayrılıklar üst üste! Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu

Galatasaray'da ayrılıklar üst üste! Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu
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Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcusu Halil Dervişoğlu'nu Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a bir sezonluğuna kiraladı. Dervişoğlu, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Gaziantep FK'de 33 maçta 3 gol atmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, transferi resmi olarak duyurdu.

Galatasaray, Taylan Antalyalı'nın ayrılığının ardından bir ismine daha veda ettiğini resmen duyurdu.

HALİL DERVİŞOĞLU RİZESPOR'DA

Sarı-kırmızılılar, milli futbolcusu Halil Dervişoğlu'nu Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a kiraladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki santrforun 1 sezonluğuna Çaykur Rizespor'a kiralandığı belirtildi.

Galatasaray'da ayrılıklar üst üste! Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu

SEZON RAKAMLARI

Halil Dervişoğlu, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Gaziantep FK'de 33 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray kariyerinde ise 65 maça çıkan Halil, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken, 4 golün de pasını vermeyi başardı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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