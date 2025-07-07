Galatasaray'da ayrılık yakın! Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu
Galatasaray ve Çaykur Rizespor, 25 yaşındaki golcü oyuncu Halil Dervişoğlu'nun kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.
Süper Lig devi Galatasaray'da gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen Halil Dervişoğlu'nun yeni sezondaki adresi belli oluyor.
RİZESPOR'A İMZA ATACAK
Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Galatasaray'dan 25 yaşındaki santrfor Halil Dervişoğlu'nu 1 yıllığına kiralamak için anlaşmaya vardı. Milli oyuncunun yakın zaman dilimi içerisinde Rize'ye giderek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
3.KEZ KİRALANACAK
Öte yandan Galatasaray, İngiliz ekibi Brentford'dan transfer ettiği golcü oyuncuyu üçüncü kez takımdan gönderecek. Sarı-kırmızılılar, golcü ismi daha önce Hatayspor'a ve Gaziantep FK'ya kiralık olarak göndermişti.
SEZON RAKAMLARI
Geride bıraktığımız sezon Gaziantep FK formasıyla 33 maça çıkan Halil, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.