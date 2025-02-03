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Galatasaray'da ayrılık günü

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Galatasaray ve Roma, Victor Nelsson transferi konusunda anlaşma sağladı. Transfer görüşmeleri nedeniyle Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilmeyen Nelsson'un transferinin gün içerisinde tamamlanacağı belirtildi.

Ara transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig devi Galatasaray ve Roma, Victor Nelsson transferi için anlaşma sağladı.

BUGÜN GİDİYOR

Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı futbolcunun transferi için İtalya'dan Roma ile anlaşma sağladı. Fabrizio Romano, Galatasaray ve Roma'nın transfer için anlaştığını ve Nelsson'un transferinin gün içerisinde tamamlanacağını duyurdu. Nelsson, transfer görüşmeleri nedeniyle Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilmemişti.

Galatasaray'da ayrılık günü

5 GOLE KATKI SAĞLADI

Galatasaray,Nelsson'u 2021 yılında kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı takımda 144 maçta süre bulan Danimarkalı savunma oyuncusu 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

Galatasaray'da ayrılık günü
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Dünkü maçta kabusu yaşadı
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıZeki Anti:

Neyse galatasaray bir boştan daha kurtuldu, sırada abdülkerim, jelert, kaan ayhan ve berkan kutlu var, bunlardan da bir kurtulsa önünü daha iyi görebilecek..

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Haber YorumlarıYusuf Akpınar:

2026 yasinda evet genç haber yapmayı dahi beceremiyorsunuz

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Haber YorumlarıAdem Bilican:

adam Roma'da coşacak gidince. Okan söndürdü burda

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Haber YorumlarıMustafa Yasemin Yılmaz:

her haber metninde öyle yazım hataları yapıyor ki BU HABERLER.COM. içerik editörü calistirmiyorsunuz galiba. yazılan metni okuyup anlayarak yayınlayacak ekibiniz yok mu. 2026 yaş nedir arkadaş.

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Haber Yorumlarısadece kadir:

OKAN efendi Berkanı oynatıcam diye Nelssonu küstürdü. bB adam geçen sene şampiyonluğun en büyük mimarlardan birisiydi. OKAN Berkan ve Torpilli Efe Akmanı oynatmaya devam etsin.

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Haber YorumlarıHasan Tanrıverdi:

Darısı Berkanı.

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