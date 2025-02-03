Galatasaray'da ayrılık günü

Ara transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig devi Galatasaray ve Roma, Victor Nelsson transferi için anlaşma sağladı.

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Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı futbolcunun transferi için İtalya'dan Roma ile anlaşma sağladı. Fabrizio Romano, Galatasaray ve Roma'nın transfer için anlaştığını ve Nelsson'un transferinin gün içerisinde tamamlanacağını duyurdu. Nelsson, transfer görüşmeleri nedeniyle Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilmemişti.

5 GOLE KATKI SAĞLADI

Galatasaray,Nelsson'u 2021 yılında kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı takımda 144 maçta süre bulan Danimarkalı savunma oyuncusu 4 gol attı ve 1 asist yaptı.