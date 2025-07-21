Galatasaray'da ayrılık! Fransa'ya gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Fransa'ya gidiyor
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Ligue 1 ekibi Rennes, Galatasaray forması giyen Przemyslaw Frankowski'yi kadrosuna katıyor. Fransız ekibi, tecrübeli oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak adına anlaşmaya vardı.

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Fransa Ligue 1 ekibi Lens'ten Galatasaray'a transfer olan ancak beklenen performansı sergileyemeyen Frankowski, Türkiye'den ayrılıyor.

RENNES'E TRANSFER OLACAK

Foot Mercato'nun haberine göre; Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski, Fransız ekibi Rennes'e transfer olmaya hazırlanıyor. Haberde, Rennes'in Galatasaray ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaştığı, taraflar arasında son detayların görüşüldüğü belirtildi. Oyuncunun maaşını Fransız ekibi ödeyecek.

GALATASARAY'DA NE YAPTI?

Geride bıraktığımız sezon Galatasaray'da 15 maça çıkan 30 yaşındaki Frankowski, bu maçlarda takımı adına 1 asistlik katkı sağladı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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