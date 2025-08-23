Galatasaray'da ayrılık! Cuesta sağlık kontrolleri için Rusya'ya gitti

Galatasaray, geride bıraktığımız sezonun devre arasında 8 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Carlos Cuesta ile yollarını ayırıyor.

CİMBOM ANLAŞMA SAĞLADI

Galatasaray, Carlos Cuesta'nın transferi için Rus ekibi Spartak Moskova ile anlaşmaya vardı. Spartak Moskova, Kolombiyalı futbolcu için Sarı-kırmızılılara 6.5 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödeyecek.

BONUS MADDESİ DE VAR

Öte yandan Spartak Moskova, ligde şampiyon olması durumu Galatasaray'a 1 milyon euro, kupayı kazanması durumunda ise 500 bin euro daha ödeme yapacak.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇMEK ÜZERE RUSYA'DA

26 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek üzere bugün Rusya'ya gitti. Deneyimli oyuncunun kısa süre içerisinde 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.