Galatasaray'da alarm! Trabzonspor maçı öncesi 1 isim sarı kart sınırında

Galatasaray'da alarm! Trabzonspor maçı öncesi 1 isim sarı kart sınırında
Güncelleme:
Galatasaray'da yıldız futbolcu Davinson Sanchez, Göztepe maçı öncesi sarı kart sınırında yer alıyor. Kolombiyalı savunma oyuncusu, Göztepe maçında kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

  • Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile oynayacak.
  • Galatasaray, 25 puanla ligde lider konumda bulunuyor.
  • Galatasaray'da Wilfried Singo, İlkay Gündoğan ve Lucas Torreira Göztepe maçında oynayamayacak.
  • Davinson Sanchez, 3 sarı kartı nedeniyle sarı kart sınırında bulunuyor.
  • Davinson Sanchez'in sarı kart görmesi durumunda Trabzonspor maçında oynayamayacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında pazar günü Göztepe'yi konuk edecek. RAMS Park'taki müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

GALATASARAY HAFTAYA LİDER GİRDİ

Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 25 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde 10. haftaya lider girdi. Göztepe ise geride kalan haftalarda 4'er galibiyet ile beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak, 16 puanla 5. sırada yer aldı.

ASLAN'DA 3 EKSİK VAR

İstanbul'un Sarı-kırmızılı ekibinde, Göztepe maçı öncesi 3 eksik bulunuyor. Galatasaray'da Fildişi Sahilli Wilfried Singo ile İlkay Gündoğan, sakatlıkları sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek. Babası kalp krizi geçirdiği için ülkesine giden Lucas Torreira da Göztepe karşısında oynamayacak.

DAVINSON SANCHEZ KART SINIRINDA

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, Göztepe maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3 sarı kart gören Sanchez, bu maçta kart görmesi halinde 11. haftadaki Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

