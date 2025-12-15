Galatasaray'da Afrika Kupası Alarmı

Süper Lig'de lider durumda bulunan son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle kritik bir döneme giriyor.

3 FUTBOLCU AFRİKA KUPASI'NA GİDİYOR

Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı Victor Osimhen, Senegalli İsmail Jakobs ve Gabonlu Mario Lemina milli takımlarından davet aldı.

YAKLAŞIK BİR AY OLMAYABİLİRLER

Üç isim, 21 Aralık'ta başlayacak ve 18 Ocak'ta sona erecek Afrika Uluslar Kupası boyunca takımlarında forma giyemeyecek. Bu üç oyuncunun Süper Kupa maçlarında da forma giymesi beklenmiyor. Takımları ile finale kadar gitme başarısı gösterecek oyuncuların olması durumunda bu oyuncuların 18 Ocak'ta Gaziantep FK, 21 Ocak-28 Ocak arasında Atletico Madrid, Karagümrük, Manchester City maçlarında forma giyme şansı bulunmuyor.

TEKNİK HEYETİ ZORLAYACAK SÜREÇ

Teknik direktör Okan Buruk'un, Afrika Kupası süresince özellikle hücum ve orta saha rotasyonunda alternatif planlar üzerinde durduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, bu kritik dönemi minimum kayıpla atlatmayı hedefliyor.