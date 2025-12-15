Galatasaray'da Afrika Kupası Alarmı
Antalyaspor galibiyetiyle yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray'da teknik heyeti zorlu bir süreç bekliyor. Afrika Kupası sebebiyle Okan Buruk'un eli bir hayli daralacak. Sarı-kırmızılılarda Afrika Kupası'nda mücadele edecek olan Victor Osimhen, İsmail Jakobs ve Mario Lemina, takımlarının finale kadar gitmeleri durumunda Galatasaray'dan 1 ay uzak kalacak.
- Galatasaray'dan Nijeryalı Victor Osimhen, Senegalli İsmail Jakobs ve Gabonlu Mario Lemina Afrika Uluslar Kupası'na katılacak.
- Üç oyuncu 21 Aralık'ta başlayıp 18 Ocak'ta bitecek Afrika Uluslar Kupası boyunca Galatasaray'da forma giyemeyecek.
- Afrika Kupası'nda takımları finale kadar giden oyuncular 18 Ocak'ta Gaziantep FK, 21-28 Ocak arasında Atletico Madrid, Karagümrük ve Manchester City maçlarında da oynayamayacak.
Süper Lig'de lider durumda bulunan son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle kritik bir döneme giriyor.
3 FUTBOLCU AFRİKA KUPASI'NA GİDİYOR
Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı Victor Osimhen, Senegalli İsmail Jakobs ve Gabonlu Mario Lemina milli takımlarından davet aldı.
YAKLAŞIK BİR AY OLMAYABİLİRLER
Üç isim, 21 Aralık'ta başlayacak ve 18 Ocak'ta sona erecek Afrika Uluslar Kupası boyunca takımlarında forma giyemeyecek. Bu üç oyuncunun Süper Kupa maçlarında da forma giymesi beklenmiyor. Takımları ile finale kadar gitme başarısı gösterecek oyuncuların olması durumunda bu oyuncuların 18 Ocak'ta Gaziantep FK, 21 Ocak-28 Ocak arasında Atletico Madrid, Karagümrük, Manchester City maçlarında forma giyme şansı bulunmuyor.
TEKNİK HEYETİ ZORLAYACAK SÜREÇ
Teknik direktör Okan Buruk'un, Afrika Kupası süresince özellikle hücum ve orta saha rotasyonunda alternatif planlar üzerinde durduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, bu kritik dönemi minimum kayıpla atlatmayı hedefliyor.