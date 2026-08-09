Galatasaray, Çorum FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

GALATASARAY, Süper Lig'in ilk haftasında Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İdman, iki grup halinde yapılan topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı. Sarı-kırmızılı ekip, Çorum FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı