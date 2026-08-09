Galatasaray, Çorum FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde devam etti. Dinamik ısınma ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlanan antrenman, yarın saat 11.00'de yapılacak idmanla sürecek.
GALATASARAY, Süper Lig'in ilk haftasında Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İdman, iki grup halinde yapılan topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı. Sarı-kırmızılı ekip, Çorum FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı