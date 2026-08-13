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Galatasaray, Çorum FK Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

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Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Arca Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Arca Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında yarın saat 21.30'da RAMS Park'ta Çorum FK'yi konuk edecek.

Kaynak: AA
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