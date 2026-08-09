Galatasaray, Çorum FK maçı hazırlıklarına devam ediyor
Trendyol Süper Lig ilk haftasında Çorum FK ile karşılaşacak Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma, topa sahip olma ve çift kale maç içeren antrenman yaptı. Hazırlıklar 11 Ağustos Salı günü saat 11.00'deki idmanla sürecek.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, 11 Ağustos Salı günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı