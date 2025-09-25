Galatasaray, Corendon Alanyaspor Maçına Hazır

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray yarın deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı için Antalya'nın Gazipaşa ilçesine geldi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın saat 20.00'de deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, özel uçakla saat 18.00'de Gazipaşa Alanya Havalimanı'na ulaştı. Galatasaray kafilesini karşılamak için çok sayıda Galatasaraylı taraftar havalimanına geldi. Sarı-kırmızılı kafile, kalabalık bir taraftar grubu tarafından coşkuyla karşılandıktan sonra kamp yapacağı otele geçti. - ANTALYA