Galatasaray Corendon Alanyaspor Maçına Hazır

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Antrenman öncesinde Nijeryalı santrfor Victor Osimhen takıma katıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, takımla çalışmalara başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, takımla çalışmalara başladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Alanya Oba Stadı'nda oynanacak Corendon Alanyaspor- Galatasaray mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
