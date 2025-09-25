Galatasaray Corendon Alanyaspor Maçına Hazır
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Antrenman öncesinde Nijeryalı santrfor Victor Osimhen takıma katıldı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, takımla çalışmalara başladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Alanya Oba Stadı'nda oynanacak Corendon Alanyaspor- Galatasaray mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor