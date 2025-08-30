Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 3-1 Yenerek 4'te 4 Yaptı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, 90 dakika sonunda sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Aslan, böylece ligde oynadığı 4. maçını da kazandı ve puanını 12'ye yükseltti.

Cimbom, ligde bu sezon oynadığı Gaziantep FK, Fatih Karagümrük ve Kayserispor karşılaşmalarından da galip ayrıldı. - İSTANBUL

