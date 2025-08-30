Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 1-0 Önde Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Galatasaray'ın sol taraftan geliştirdiği atakta Abdülkerim'in sol çizgiden içeri çevirdiği top kaleye yöneldi. Uzak direğe çarparak oyun alanına geri dönen meşin yuvarlağı Çaykur Rizespor savunması uzaklaştırdı.

18. dakikada Çaykur Rizespor atağında Taha'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda top üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Mithat'ın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

20. dakikada sağ köşe gönderinden Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda Davinson Sanchez'in altıpası çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erdem'in sağından ağlarla buluştu. 1-0

34. dakikada Olawoyin'in pasında Ali Sowe'un ayak içiyle servis ettiği topu Kazim Laçi, ceza yayı gerisinden sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla filelere gönderdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Ali Yılmaz, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Ali Yılmaz, Ceyhun Sesigüzel, Mustafa Savranlar

Galatasaray: Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Leroy Sane, Victor Osimhen

Yedekler: Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, İsmail Jakobs, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniola, Kaan Ayhan, Wilfried Singo, Arda Ünyay

Teknik Direktör: Okan Buruk

Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Husniddin Alikulov, Samet Akaydin, Casper Hojer, İbrahim Olawoyin, Giannis Papanikolaou, Halil Dervişoğlu, Kazim Laçi, Mithat Pala, Ali Sowe

Yedekler: Efe Doğan, Attila Mocsi, Dal Varesanovic, Taylan Antalyalı, Vaclav Jurecka, Muhamed Buljubasic, Modibo Sagnan, Furkan Orak, Altin Zekiri, Emrecan Bulut

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Davinson Sanchez (dk. 20) (Galatasaray)

Sarı kart: İbrahim Olawoyin (Çaykur Rizespor) - İSTANBUL